Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Yeni Meclis'teki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa
ABONE OL

Yeni Meclis'teki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

Milletvekili seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Meclisi'nde en fazla Mehmet isimli milletvekili bulunuyor. Yeni Meclis'te 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 isimle Mustafa takip ediyor

Son dakika: Yeni Meclis'teki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa
AA

Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı.

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.

Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Mecliste, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.

Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: CHP'den teşkilatlara 2'nci tur talimatı
GÜNDEM CHP tam kadro sahada
Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! 3 bölge için sağanak uyarısı
GÜNDEM 3 bölge için sağanak uyarısı
Adana'da polisten kaçarken binaya el bombası atan şüpheli, tabancayla yakalandı
GÜNDEM Polisten kaçarken binaya el bombası atan şüpheli, ...
Düzce'de motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
GÜNDEM Motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 14 Mayıs Seçimlerini değerlendirdi
GÜNDEM Muharrem İnce'den '14 Mayıs' açıklaması
Maltepe'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
GÜNDEM Maltepe'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Erzincan'da İran uyruklu çoban ölü bulundu
GÜNDEM Yabancı uyruklu çoban su kanalında ölü bulundu
İzmir'de bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü
GÜNDEM İzmir'de bıçaklı kavga: 17 yaşındaki genç öldü
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı depremzedelerin konaklamalarını AFAD üstlenecek
GÜNDEM Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sonlandıracağı ...
2023 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak? LGS'ye kaç gün kaldı?
GÜNDEM 2023 LGS ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.