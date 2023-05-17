Son dakika: Yeni Meclis'teki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

AA

Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı.

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.

Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Mecliste, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.

Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.