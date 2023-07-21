Haftaya geliyor! Yeni sıcak hava dalgası uyarısı Kavurucu sıcaklıkların etkisini hissettirdiği son 1 haftanın ardından yeni bir uyarı daha geldi. İTÜ'den Prof. Dr. Barış Önol, önümüzdeki hafta perşembeden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşılaşacağımızı kaydetti

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasının ardından gelecek hafta perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

DHA'nın haberine göre küresel bir okyanus- atmosfer olayı olan ve Pasifik Okyanusu'nda, okyanus suyunun sıcaklıklarındaki değişkenlikler üzerine birbirinin zıttı karmaşık hava modellerinin oluştuğu ve tüm dünyayı farklı şekilde olumsuz etkileyen 'El Nino' nedenli aşırı sıcaklık artışları devam ediyor.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol, bu hafta sonu yaşanacak sıcak hava dalgasından sonra gelecek hafta da perşembeden başlayacak başka bir dalga ile karşı karşıya kalınacağını belirtti. Prof. Dr. Önol, Sahra Çölü'nden Arap Yarımadası'na kadar sıcaklıkların 50 dereceye yaklaştığını, atmosferik sirkülasyonun bu sıcakları bölgeye taşıdığını kaydetti. Prof. Dr. Önol, "Denizler rekor denilebilecek kadar sıcak. Hiç uyum sağlayamayacağımız bir geleceğe doğru ilerliyoruz" diye uyardı. REKLAM