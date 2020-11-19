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Son dakika: Yenibosna'da 4 katlı iş yerinde önce patlama sonra yangın

Son dakika haberi... İstanbul Yenibosna'da 4 katlı bir iş yerinin birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Son dakika: Yenibosna'da 4 katlı iş yerinde önce patlama sonra yangın
AA

Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. AA'nın haberine göre; yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

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