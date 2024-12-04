Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı, mahkeme 7 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verdi, davadaki tutuklu sayısı 29 oldu. Dava 13 Ocak'a ertelendi. Öte yandan duruşma salonunda bulunmayan ve hakkında tutuklama kararı verilen 4 kişi hakkında da yakalama emri düzenlenmesine hükmedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın davaya katılma talebini kabul edildi, dava 13 Ocak 2025'e ertelendi.

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