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Yol kavgasına taksideki yolcu da dahil olunca ortalık karıştı!

Şişli'de yol verme tartışmasına taksideki kadın da dahil olunca ortalık karıştı. Kadına saldırdığı gerekçesiyle sosyal medyada tepki gören Furkan A. "Sadece kadını arabaya bindirmeye çalıştım" dedi.

Son dakika! Yol kavgasına taksideki yolcu da dahil olunca ortalık karıştı! - Haberler
Yol kavgasına taksideki yolcu da dahil olunca ortalık karıştı!
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DHA

Önceki gün, Duatepe Mahallesi Yay Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksi sürücüsü ile sürücü kursu eğitmeni Furkan A. arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya takside bulunan kadın yolcunun da katılmasıyla çıkan olaylar başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde kadın ile Furkan A. arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Sürücü kursu eğitmeni Furkan A. yaşanan olayı anlattı.

Furkan A. tartışmanın aslında taksi sürücüsüyle olduğunu belirterek, "Benim kadınla ilgili hiçbir problemim yoktu. Benim sorunum taksiciyleydi. Yolun ortasında durup müşteri aldı. Tam şu noktada yolun ortasında duruyor. O da sağa dönecekti ben de sağa dönecektim. Yolun ortasında durdu. Ben de yanında gelerek açıktan alarak yanından gitmeye çalıştım acelem vardı çünkü. Biraz sağa yaklaşmış olsaydı, dörtlüsünü yakıp durmuş olsaydı kimseyi engellemiyordu. Ben yanında geçerken hareket etti, ani fren yapıp durdu ve kornoya bastı. Ben de arabadan aşağıya indim, güzel bir üslupla dedim ki, 'Yolcu yolun ortasında alınmaz, sağa çekersiniz dörtlünüzü yakarsınız, niyetinizi belli edersiniz' dedim" dedi.

"BACAĞIMA TEKME ATTI, TÜKÜRDÜ, HAKARET ETTİ"

Taksi sürücüsüyle konuşurken kadının yanına geldiğini vurgulayan Furkan A., "O sırada zaten kadın üzerime doğru gelmeye başladı. Arabaya bir şeyler atmaya başladı. Ben arabaya bindim, yanıma geldi, 'sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seni şöyle yaptıracağım, böyle yaptıracağım' gibi küfürler etmeye başladı. Üslubu gerçekten bozuktu. Ben arabaya bindim, gideceğim. Sağ kapıyı açtı, bacağıma tekme attı aracın içerisindeyken, tükürdü. Bana hakaretler etti. Camı kapatınca elindeki telefonla cama vurmaya başladı. Ben taksiye doğru geldim. Kadını taksiye bindirmenin peşindeyim. Bindireyim de olay daha büyümesin derdindeyim. O sırada bana tekme falan atmaya başladı" iddiasında bulundu.

"SADECE TAKSİYE BİNMESİ İÇİN İTTİRDİM"

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda mesaj aldığını belirten Furkan A., "Videoları gören insanların bazıları darp ettin diyor, bazıları darp yok diyor. Kadını ittirdim doğru, arabaya doğru ittirdim arabaya bindirmek amacıyla. Ama herhangi bir darp yada şiddet yok. Eğer vücudunda her hangi bir çizik darp varsa gitsin rapor alsın. Ben sadece yoluma gidecektim zaten geç kalmıştım. Geldi arabama bir şeyler fırlattı. Ben kadını taksiye bindirmeye çalıştım. O sırada arkadaşlar görüntü çekmiş. Kadına da en ufak bir şiddetim olmadı. Sadece kendimi savundum ve aracın içine bindirmeye çalıştım. Her hangi bir darp söz konusu değildir. Şiddet olayı kesinlikle olmadı. Benim amacım kadını arabaya bindirmekti. Görüntülerin tamamı seyredilmediği için yanlış anlaşılma söz konuşu olabilir. Kesinlikle böyle bir durum olmadı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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