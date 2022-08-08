Yol vermeme kavgasında burnunu kırdı!

Ankara'da, dün Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde, otomobil sürücüsü M.B. (31) ile sürücü Y.E.D. (46) arasında yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.
BAŞINI DEFALARCA KAPUTA VURDU
DHA'da yer alan habere göre iki sürücü yol ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda M.B., Y.E.D.'nin başını otomobilin kaputuna defalarca vurdu.
BURNUNUN KIRILDIĞI BELİRLENDİ
M.B., daha sonra aracına binip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Y.E.D.'nin burnunun kırıldığı belirlendi.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde çevredekilerin uyarısı üzerine, "Bu işin ayıbı yok. Bana böyle artistlik yapmayacak" dediği duyulan M.B., polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
YORUMLAR