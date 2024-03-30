Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, İstiklal Caddesi’nde beraberindeki heyetle beraber yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Altınöz, adaylıktan çekilmeyeceklerini belirterek “Genel Başkanımız ne derse biz o karara uyarız ama şu ana kadar böyle bir şey yok. Biz çekilmedik, çekilmeyeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, İstiklal Caddesi’nde beraberindeki heyetle beraber yürüyüş gerçekleştirdi. Altınöz’e yürüyüş sırasında Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Yeniden Refah Partisi Beyoğlu Belediye Başkan adayı Zeynel Özmen, Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ve parti temsilcileri eşlik etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Altınöz, “Seçime bir gün kaldı. İnşallah yarın milli görüşün zaferini oylayacağız. Yaklaşık 100 bin kişilik bir teşkilatla 2 ay boyunca gece gündüz demeden sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe büyükşehrin bütün caddelerini gezdik. Biz üzerimize düşeni yaptık. İnşallah artık vatandaşımızın bize olan teveccühünün sandığa yansımasını bekliyoruz. Yarın akşam inşallah milli görüşün zaferini ilan edeceğimizi buradan paylaşabiliriz. Bu süreçte partimizin gücünü özellikle kırmak isteyen, teşkilat gücümüzü örselemek isteyen bazı mihraklar, partimizle alakalı olsun, genel başkanımızla alakalı olsun, seçim kampanyamızla alakalı olsun maddi ve manevi bize iftira attılar, çamur attılar. Teşkilat gücümüzü, samimi ve ihlaslı kardeşlerimizin motivasyonunu ve heyecanını hiçbir şey kıramaz. Bizi terör örgütleriyle iş tutmaktan tutun seçim kampanyamızın bazı partiler tarafından finanse edildiğinden tutun özellikle de bizim yıllardır birlikte kardeşimiz dediğimiz arkadaşlarımızdan bu iftiraların gelmesi bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Aksine bizim heyecanımız ve motivasyonumuz arttı. Teşkilatlarımız daha da birbirine kenetlendi.

“ZAFER İNANANLARINDIR VE ZAFER YAKINDIR DİYORUM”

Seçmene çağrıda bulunan Antınöz, “İstanbullu hemşerilerimize ve kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Buradan onlara bir çağrıda bulunuyoruz. Yarın sandığa gidelim ve sandıkta da 3 oy kullanalım. Bu 3 oyumuzu kullanırken birincisi Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı sayın Mehmet Altınöz'e, ikincisi bizim 39 ilçemizde belediye başkan adaylarımıza, üçüncüsü meclis üyelerimize destek rica ediyoruz. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır diyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZ ÇEKİLMEDİK, ÇEKİLMEYECEĞİZ”

Adaylıktan çekilmeyeceklerini belirten Altınöz, “Genel Başkanımız sayın Fatih Erbakan Bey, Hatay'da bir açıklama yaptı. Bu açıklama sonrası genel başkanımızın kararı neyse biz genel başkanımızın kararına elbette uyarız. Ama gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu çağrıya gelen bir cevap yok. Biz Türkiye'den giden dikenli tellerin Mescidi Aksa'nın etrafına çevrilerek oradaki Müslüman kardeşlerimizin Mescidi Aksa'ya girmesinin engellenmesini istemediğimiz için Genel Başkanımız tarafından bu kararın alındığını biliyoruz. Özellikle 2 aydır sahada 10 bin lira maaşla emeklilerimizin geçinemediğini bizlere ifade etmesi; gerek bizim gerek Genel Başkanımızın ve tüm teşkilatımızın elbette kalbinde ve gönlünde bir yara oldu. Bu yaranın iyileşmesi için genel başkanımız biliyorsunuz çağrıda bulundu. Bu çağrı gerçekleştiği takdirde elbette genel başkanımız bizim liderimizdir. Genel Başkanımız ne derse biz o karara uyarız ama şu ana kadar böyle bir şey yok. Biz çekilmedik, çekilmeyeceğiz. İnşallah yarın Allah'ın izniyle akşam itibariyle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Mehmet Altınöz'ün sandıklardan çıkan oyla birinci parti olacağını ve seçileceğini de biz sahada almış olduğumuz dönüşlerden gördüğümüzü de sizlerle paylaşmak istiyorum” diye konuştu.