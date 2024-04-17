YSK'dan Hatay ve Ordu kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin yenilenmesi yönünde yaptıkları "tam kanunsuzluk" başvurularını reddetti. Kararla Hatay ve Ordu'da seçimler yenilenmeyecek.
Yüksek Seçim Kurulu, Ordu ve Hatay'da seçimlerin yenilenmesi başvurularını karara bağladı.
CHP'nin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle Hatay seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itiraz ve seçimin yenilenmesi talebi YSK tarafından kabul edilmedi.
Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.
İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itiraz da reddedildi. AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını 15 Nisan 2024 günü almıştı.
31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler oyların yüzde 40,07'sini, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36'sını almıştı.
ARDAHAN VE İSKENDERUN İLÇELERİ İÇİN DE RET
Kurul ayrıca AK Parti’nin Ardahan, CHP’nin de Hatay’ın İskenderun ilçelerindeki itirazlarını da görüştü.
Bu itirazlarda YSK tarafından reddedildi.