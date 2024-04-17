Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: YSK'dan Hatay ve Ordu kararı

        YSK'dan Hatay ve Ordu kararı

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay, İYİ Parti'nin Ordu'da seçimlerin yenilenmesi yönünde yaptıkları "tam kanunsuzluk" başvurularını reddetti. Kararla Hatay ve Ordu'da seçimler yenilenmeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 15:05 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        YSK'dan Hatay ve Ordu kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksek Seçim Kurulu, Ordu ve Hatay'da seçimlerin yenilenmesi başvurularını karara bağladı.

        CHP'nin 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle Hatay seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itiraz ve seçimin yenilenmesi talebi YSK tarafından kabul edilmedi.

        Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

        İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yaptığı itiraz da reddedildi. AK Parti'den yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını 15 Nisan 2024 günü almıştı.

        31 Mart'ta yapılan seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler oyların yüzde 40,07'sini, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise oyların yüzde 36'sını almıştı.

        ARDAHAN VE İSKENDERUN İLÇELERİ İÇİN DE RET

        Kurul ayrıca AK Parti’nin Ardahan, CHP’nin de Hatay’ın İskenderun ilçelerindeki itirazlarını da görüştü.

        Bu itirazlarda YSK tarafından reddedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asya evi terk etmek istedi!
        Asya evi terk etmek istedi!
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        39 yıl hapisle aranıyordu! O anlar kamerada!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İşte Metin Akpınar'ın yasak aşkı
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        İran-İsrail hattında tansiyon düşmüyor: Son gelişmeler neler?
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Yarından itibaren... Kritik uyarı! Sağanak geliyor!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Oyuncuların yeni gözdeleri karşı karşıya
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Ölen adamı bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı!
        Kayıp kale bulundu!
        Kayıp kale bulundu!
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        Yapay zekâ güzeli seçiliyor
        El altından kullananı çok!
        El altından kullananı çok!
        TFF'de seçim kaosu!
        TFF'de seçim kaosu!
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"