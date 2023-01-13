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Yüksek Seçim Kurulu'nda değişim için geri sayım başladı

YSK’da kritik değişim için geri sayım başladı. Başkan dahil 5 üyenin görevi 24 Ocak’ta sona eriyor. Yargıtay ve Danıştay’da pazartesi seçim yapılacak. 20 isim YSK üyeliği için aday oldu... Fevzi Çakır'ın haberi...

Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu'nda değişim için geri sayım başladı
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Genel seçime kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu’nda yaşanacak kritik değişim için süreç resmen başladı.

11 üyeli YSK’da Başkan Muharrem Akkaya dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta sona eriyor. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçim 16 Ocak’ta seçim yapılacak.

3 kontenjanı olan Yargıtay’da 16, 2 kontenjanı olan Danıştay’da ise 4 isim YSK üyeliği için aday oldu. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından YSK, 24 Ocak’ta toplanarak yeni başkanını belirleyecek.

BAŞKAN DAHİL 5 ÜYENİN GÖREVİ SONA ERİYOR

13. Cumhurbaşkanın belirleneceği, parlamentonun yenileneceği genel seçimlere artık normal zamanında yapılsa bile 6 aydan az süre kaldı. Ancak; bu önemli seçimi yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşanacak. Çünkü 11 üyeli Kurul’da 5 üyenin görev süreleri 24 Ocak’ta sona eriyor. Başkan Muharrem Akkaya ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi de görev süresi sona eren isimler arasında bulunuyor.

YENİ ÜYELER YARGITAY VE DANIŞTAY TARAFINDAN BELİRLENECEK

Görev süreleri sona eren üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine dair karara muhalefet etmişti. Görev süresi sona eren isimlerin yerine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yapılacak oylama sonucunda belirlenecek kişiler YSK üyesi olacak. 3 üye Yargıtay’dan, 2 üye Danıştay’dan gelecek.

KRİTİK SEÇİM 16 OCAK’TA

Her iki yüksek yargı organında da YSK üyeliği seçiminin yapılacağı tarih belli oldu. 16 Ocak Pazartesi hem Yargıtay’da hem de Danıştay’da seçim yapılacak. Yargıtay’da 16, Danıştay’da ise 4 isim şu ana kadar YSK üyeliği için aday oldu.

İşte o isimler;

Danıştay’dan YSK üyeliği için aday olan isimler;

- 6. Daire Üyesi Ali Çopur

- 5. Daire Üyesi İsmail Kalender

- 7. Daire Üyesi Abdullah Artunç

- 6. Daire Üyesi Mehmet Ali Ceran

Yargıtay’dan YSK üyeliği için aday olan isimler;

- 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok

- 7. Ceza Dairesi Üyesi Fehmi Tosun

- 8. Ceza Dairesi Üyesi Ertan Aydın

- 10. Ceza Dairesi Üyesi Talip Bakır

- 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu

- 4. Ceza Dairesi Üyesi Necip Topuz

- 12. Ceza Dairesi Üyesi Fuzuli Aydoğdu

- 11. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Badalı

- 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mikail Özdemir

- 12. Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta

- 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay

- 11. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Balbal

- 6. Ceza Dairesi Üyesi Yılmaz Karaboduk

- 9. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Osmanoğlu

- 11. Ceza Dairesi Üyesi Arif Atılgan

- 12. Ceza Dairesi Üyesi Nadir Güngüneş

YENİ YSK BAŞKANI 24 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Yargıtay ve Danıştay’da seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK yeni üyeleri ile 24 Ocak’ta toplanacak. Bu toplantıda bir başkan ve başkan vekili seçimi de yapılacak. Ve bu kadro genel seçimleri yönetecek.

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi de Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından altı yıllığına seçiliyor. Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor.

Son dönemde; YSK yedek-asıl ayrımı olmaksızın 11 kişilik bir kurul gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda seçime katılan siyasi partilerden son yapılan genel seçimlerde en çok oy alan dört parti ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunabiliyor. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılabiliyor, ancak oy kullanamıyorlar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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