Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 104,87 dolar oldu. Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen brent petrol fiyatları altın fiyatlarında son durumun merak edilemesine neden oldu. Bilindiği gibi söz konusu savaşın brent petrol gibi etkilediği bir diğer alan da altın fiyatları olmuştu.

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13 Nisan Çarşamba günü saat 14.30 itibarıyla gram altın 927,60 liradan, çeyrek altın ise 1.515,89 liradan işlem görüyor. İşte gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları