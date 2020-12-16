Yunanistan'dan son 11 yılın en yüksek savunma bütçesi! 0:00 / 0:00

AA

Yunanistan, ekonomisindeki daralmaya rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı.

Yunanistan Parlamentosu'nda yapılan oylama oturumunda, savunma bütçesinin de yer aldığı 2021 devlet bütçesi kabul edildi.

Ülkenin savunma bütçesi, 5.49 milyar avroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2.5 milyar avroya çıkartıldı.

Atina yönetimi, koronavirüs salgınının etkisiyle şiddetlenen ekonomik baskı ortamında 2021 savunma bütçesindeki silahlanma payını bu yıla göre 5 kat artırdı.

Ülkenin savunma bütçesi, 2021 için 5,49 milyar avro ile son 11 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin gölgesinde Yunanistan hükümetinin yöneldiği askeri harcamalarının büyüklüğü, ülkedeki geniş çevrelerce kaygıyla izleniyor.

18 RAFALE TİPİ SAVAŞ UÇAĞI İÇİN FRANSA İLE ANLAŞMA İMZALANACAK

Başbakan Kiryakos Miçotakis, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Fransa'dan satın alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağı için anlaşmanın birkaç gün içinde Atina'da imzalanacağını kaydederek, bu uçakların gelecek yıl teslim alınmaya başlanacağını belirtti.

Ülkesinin tüm zorluklara rağmen askeri harcamalarını artırması gerektiğini savunan Miçotakis, hükümetin, Rafale uçaklarının yanı sıra yeni fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 filosunu güncellemeyi planladığını dile getirdi.