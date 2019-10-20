Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE İÇ EGE'DE SİS BEKLENİYOR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle...

ANKARA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçeleri yerel ve hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 22, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimleri yer yer pus ve sisli.

BURSA: 22, Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli.

ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı bulutlu.

MERSİN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı bulutlu.

KONYA: 23, Parçalı bulutlu.

SİVAS: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 19, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 21, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

TRABZON: 20, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.