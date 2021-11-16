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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mersin'de korkunç ölüm! 8'inci kattan düşen genç kız... - Haberler
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Yurtta kalıyordu! Büyük acı!

Mardin'de kaldığı yurtta 8'inci katın balkonundan düşen üniversite öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA: Mersin'de korkunç ölüm! 8'inci kattan düşen genç kız... - Haberler
Yurtta kalıyordu! Büyük acı!
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DHA

Mardin'de kaldığı yurdun 8'inci kattaki odasında sabah okula gitmek için hazırlık yapan Artuklu Üniversitesi Sağlık Fakültesi Ebelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Zeynep Aygün (19), çıktığı balkondan düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aygün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İrem Zeynep Aygün'ün cansız bedeni, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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