İstanbul’da taksiye yapılan yüzde 25 zam gündemden düşmüyor. Taksiciler, 2 yılın ardından yapılan bu zam oranını az bulurken İstanbullulardan zam oranını eleştirileri geliyor. Yapılan zamla takside açılış ücreti 4 TL’den 5 TL’ye, km başına ücret 2.50 TL’den 3.10 TL’ye, indi-bindi de 10 TL’den 13 TL’ye yükselmiş oldu.
Bugün, İstanbul’daki 18 bin taksinin taksimetre ayarları zamlı oranlara göre yapılmaya başlanıyor. Pazar gecesi 24.00 itibariyle de İstanbul’da taksiler müşterilerini yüzde 25 zamlı olarak taşıyacak. Peki ya yüzde 25 zam kararının ardından hangi mesafelerde taksi ücretleri ne kadar oldu? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan araştırdı… İşte İstanbul’daki bazı güzergah ve mesafelerde yeni ve eski tarifeye göre taksimetre ücretleri…
|ÇIKIŞ NOKTASI
|VARIŞ NOKTASI
|MESAFE KM
|ESKİ TARİFE İLE
|YENİ TARİFE İLE
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Bakırköy
|74 KM
|190 TL
|235 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|İstanbul Havalimanı
|76 KM
|195 TL
|240 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Taksim
|65 KM
|167 TL
|210 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Sultanahmet
|62 KM
|160 TL
|200 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Avcılar
|79 KM
|205 TL
|242 TL
|Sabiha Gökçen Havalimanı
|Kadıköy
|32 KM
|85 TL
|105 TL
|ÇIKIŞ NOKTASI
|VARIŞ NOKTASI
|MESAFE KM
|ESKİ TARİFE
|YENİ TARİFE
|Bakırköy
|Beşiktaş
|21 KM
|57 TL
|70 TL
|Bakırköy
|Taksim
|20 KM
|55 TL
|67 TL
|Bakırköy
|Mecidiyeköy
|17 KM
|47 TL
|57 YL
|Bakırköy
|Sarıyer
|35 KM
|93 TL
|113 TL
|Bakırköy
|Göktürk
|34 KM
|90 TL
|110 TL
|Bakırköy
|Kadıköy
|32 KM
|85 TL
|105 TL
|Bakırköy
|Kartal
|52 KM
|135 TL
|168 TL
|ÇIKIŞ NOKTASI
|VARIŞ NOKTASI
|MESAFE KM
|ESKİ TARİFE
|YENİ TARİFE
|İstanbul Havalimanı
|Taksim
|40 KM
|105 TL
|130 TL
|İstanbul Havalimanı
|Bakırköy
|46 KM
|120 TL
|150 TL
|İstanbul Havalimanı
|Beşiktaş
|39 KM
|102 TL
|130 TL
|İstanbul Havalimanı
|Sarıyer
|43 KM
|111 TL
|140 TL
|İstanbul Havalimanı
|Göktürk
|20 KM
|55 TL
|67 TL
|İstanbul Havalimanı
|Mecidiyeköy
|37 KM
|98 TL
|120 TL
|İstanbul Havalimanı
|Sultanahmet
|43 KM
|111 TL
|140 TL
|İstanbul Havalimanı
|Kadıköy
|56 KM
|145 TL
|180 TL
|İstanbul Havalimanı
|Üsküdar
|46 KM
|120 TL
|150 TL
|İstanbul Havalimanı
|Avcılar
|50 KM
|130 TL
|160 TL
|İstanbul Havalimanı
|Büyükçekmece
|57 KM
|148 TL
|180 TL
436 TL AYAR PARASI
Yeni tarifeye göre taksimetre ayarı 356 TL’den yapılıyor. Taksiciden 80 TL de mühür parası alınıyor. Toplamda 436 TL’lik ayar faturası çıkıyor. Bu rakam da taksicilerin tepkisini çekiyor…
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