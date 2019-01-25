Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunda yapılan oylama sonucunda mahkeme başkanlığına Zühtü Arslan yeniden seçildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre 15 üyeden 9'unun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi. Seçim sonucuna göre Arslan, 4 yıl daha Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütecek.

ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?

Zühtü Arslan, 1964’te Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını aldı.

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalıştı. Ayrıca 23.12.2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürüttü. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler verdi. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini verdi.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Adbullah Gül tarafından 17.04.2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Arslan, evli ve dört çocuk babasıdır.