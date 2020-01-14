Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah Kandilli Rasathanesi verilerinde göre Akdeniz'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 14 Ocak son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 14 OCAK 2020

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 14 OCAK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2020.01.14 08:25:54 36.9252 28.3242 13.1 -.- 1.1 -.- BELDIBI-MARMARIS (MUGLA) 2020.01.14 07:40:10 35.8475 28.3447 5.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ 2020.01.14 06:48:56 40.1163 33.2780 7.4 -.- 1.9 -.- KOZAYAGI-AKYURT (ANKARA) 2020.01.14 06:41:15 36.4200 28.7630 5.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ 2020.01.14 06:24:13 39.0723 27.8478 16.3 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) 2020.01.14 06:17:32 39.0413 27.8412 4.4 -.- 1.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) 2020.01.14 05:32:25 37.8687 42.9575 9.2 -.- 2.1 -.- NARLI-CATAK (VAN) 2020.01.14 05:26:28 39.6003 27.7597 5.5 -.- 1.7 -.- YESILYURT-(BALIKESIR) 2020.01.14 04:28:33 40.1615 44.4337 5.4 -.- 1.4 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI 2020.01.14 04:25:49 36.5518 29.0220 17.9 -.- 2.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 2020.01.14 03:56:17 38.8620 35.6105 5.3 -.- 1.9 -.- CAVUSAGA-KOCASINAN (KAYSERI) 2020.01.14 03:37:48 34.6993 33.4603 17.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ 2020.01.14 03:11:32 36.6723 28.8903 11.6 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 2020.01.14 02:44:28 38.3073 38.9060 8.7 -.- 1.8 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) 2020.01.14 02:39:07 37.6433 35.8305 6.9 -.- 1.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) 2020.01.14 01:22:01 36.9670 29.5600 5.3 -.- 1.6 -.- KIZILYAKA-ALTINYAYLA (BURDUR) 2020.01.14 01:15:38 37.9923 32.4787 7.6 -.- 1.3 -.- SELCUKLU (KONYA) 2020.01.13 23:53:18 40.2867 27.5117 9.1 -.- 1.5 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)