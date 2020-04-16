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Son depremler 16 Nisan 2020! Manisa sallandı, İzmir de hissetti! AFAD - Kandilli Rasathanesi deprem verileri

Son depremler, sabaha karşı Manisa'da meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremle birlikte gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi de verileri kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 16 Nisan 2020 Perşembe günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler

deprem

En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 16 Nisan son deprem listesi haberimizde.

MANİSA'DA 4,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM, İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.49'da Kırkağaç ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini 10 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER 16 NİSAN 

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

 

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