Son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 19 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…