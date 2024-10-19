Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son deprem listesi
Yurtta yaşanan son depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel olarak duyuruyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde sorusuna yanıt aranıyor. Dün gece Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Afyonkarahisar'ın Kızılören bölgesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. İşte, 19 Ekim 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 19 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
KARS’TA DEPREM
Kars Merkez’de ilçesinde saat 5.39’da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
SİVAS’TA DEPREM
Sivas Merkez’de saat 5.23'te 0.8 büyklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7.0 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ISPARTA’DA DEPREM
Eğirdir Gölü- Isparta Senirkent’te 1.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem 6.99 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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