Son depremler listesi 20 EYLÜL 2025: AFAD ve Kandili verilerine göre en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu?
Son depremler listesi AFAD ve Kandili tarafından duyuruluyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde sarsıntılar meydana geliyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi güncellenerek duyuruluyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisinde farklı büyüklüklerde birçok deprem meydana geliyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hissedenler ''Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. AFAD verilerine göre, bugün Balıkesir'de deprem oldu. İşte, 20 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EYLÜL 2025
2025-09-20 07:27:31 37.70444 28.98583 9.17 ML 1.3 Tavas (Denizli)
2025-09-20 07:17:35 39.18806 28.17556 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 06:40:31 39.23222 28.08556 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 06:35:28 38.14361 36.66861 7.66 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-09-20 06:19:12 39.18417 28.2675 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 06:07:49 37.00194 28.14361 6.97 ML 1.4 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.12 km] Marmaris (Muğla)
2025-09-20 05:43:55 40.74111 27.45139 6.96 ML 1.2 Marmara Denizi - [09.66 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-09-20 05:38:10 37.00028 28.14778 6.98 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [07.78 km] Marmaris (Muğla)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
