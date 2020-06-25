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Son depremler 25 Haziran 2020 Perşembe! Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler, Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 25 Haziran 2020 Perşembe günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler

deprem

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 25 Haziran son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 25 HAZİRAN (AFAD - KANDİLLİ)

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

VAN'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Van'ın Özalp ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 13.03'te, merkez üssü Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 6,96 kilometre olan deprem, çevre illerde de hissedildi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.

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