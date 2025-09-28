Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DEPREMLER 28 EYLÜL LİSTESİ: AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler listesi 28 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler arasında depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün meydana gelen sarsıntılar anbean ölçülüp listeye eklendi. İşte, 28 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 08:17 Güncelleme: 28.09.2025 - 08:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yurtta meydana gelen son depremler listesinde meydana gelen her sarsıntı AFAD ve Kandilli verilerinde yer alıyor. Küçük büyük fark etmeksizin yaşanan tüm fay hattı hareketleri listede yerini alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''28 eylül pazar deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        AFAD verilerine göre saat 06:52’de merkez üssü Sındırgı’da 1.6, saat 06.42’de ise yine aynı bölgede 2.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        Balıkesir Sındırgı ilçesindeki deprem yerin 14.06 kilometre derinliğinde ölçüldü.

        KÜTAHYA’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre saat 06:36’da Kütahya Hisarcık’ta 1.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EYLÜL 2025

        2025-09-28 06:52:53 39.23972 28.11139 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-28 06:42:51 39.14417 28.20417 14.06 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-28 06:36:37 39.25556 29.20028 6.86 ML 1.2 Hisarcık (Kütahya)

        2025-09-28 06:23:55 39.22667 28.20278 6.42 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-28 06:17:33 39.17222 28.19278 8.35 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-28 06:15:44 39.175 28.18556 4.18 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-28 06:04:20 39.19639 28.11722 6.94 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-09-28 06:02:06 39.17556 28.22417 4.37 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        3

        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi