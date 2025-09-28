Son depremler listesi 28 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler arasında depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ise ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Bugün meydana gelen sarsıntılar anbean ölçülüp listeye eklendi. İşte, 28 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
Yurtta meydana gelen son depremler listesinde meydana gelen her sarsıntı AFAD ve Kandilli verilerinde yer alıyor. Küçük büyük fark etmeksizin yaşanan tüm fay hattı hareketleri listede yerini alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''28 eylül pazar deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
BALIKESİR’DE DEPREM
AFAD verilerine göre saat 06:52’de merkez üssü Sındırgı’da 1.6, saat 06.42’de ise yine aynı bölgede 2.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Balıkesir Sındırgı ilçesindeki deprem yerin 14.06 kilometre derinliğinde ölçüldü.
KÜTAHYA’DA DEPREM
AFAD verilerine göre saat 06:36’da Kütahya Hisarcık’ta 1.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EYLÜL 2025
2025-09-28 06:52:53 39.23972 28.11139 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 06:42:51 39.14417 28.20417 14.06 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 06:36:37 39.25556 29.20028 6.86 ML 1.2 Hisarcık (Kütahya)
2025-09-28 06:23:55 39.22667 28.20278 6.42 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 06:17:33 39.17222 28.19278 8.35 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 06:15:44 39.175 28.18556 4.18 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 06:04:20 39.19639 28.11722 6.94 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-28 06:02:06 39.17556 28.22417 4.37 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.