Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 4 Ağustos son deprem listesi haberimizde...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 4 AĞUSTOS 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

İRAN’DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran'ın Buşehr Eyaleti'ne bağlı Cem şehrinde yerel saatle 16.07'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin Fars Eyaleti’nde de hissedildiği aktarıldı.