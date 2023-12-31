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        Haberler Gündem Güncel SON DEPREMLER CANLI | Bursa'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler 31 Aralık listesi

        Bursa depremle sallandı! AFAD ve Kandilli 31 Aralık son depremler listesi

        Son depremler listesi 31 Aralık Pazar günü sabahın ilk saatleriyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Geçtiğimiz gece Bursa'da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli 31 Aralık son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 08:26 Güncelleme: 31.12.2023 - 08:26
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        SON DEPREMLER LİSTESİ 31 ARALIK... Son depremler 31 Aralık Pazar günü listesi Bursa'da meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında yakından yakından takip ediliyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede ne zaman oldu?" sorularının cevabı merak ediliyor. İşte son depremler 31 Aralık AFAD ve Kandilli tablosu...

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        DEPREM Mİ OLDU?

        Kaydedilen son verilerine göre Bursa Göksun'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.43'te yaşanan deprem yerin 13.1 kilometre altında gerçekleşti.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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