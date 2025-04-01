Akdeniz deprem ile sallandı! 1 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz deprem ile sallandı. İşte 1 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi sorgulama…
Son depremler listesi 1 Nisan Salı günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 1 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
AKDENİZ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:17'de Akdeniz'de deprem oldu.
3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 16.09 kilometre derinliğinde kaydedildi.
ÇANAKKALE’DE DEPREM
Ege Denizi, Midilli Adası açıklarında saat 01.11’de deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, merkez üssü Çanakkale ili Ayvacık ilçesi olarak ölçülen sarsıntının büyüklüğü 3.4, derinliği ise 7.53 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.