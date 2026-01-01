Son depremler listesi 1 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 1 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler listesi 1 Ocak 2026 Perşembe günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, 1 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01:51’de Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.07 kilometre olarak kayıtlara geçti.
AFAD, saat 06:57’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedildi.
1 0CAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;
2026-01-01 06:57:04 39.19139 28.34917 8.33 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2026-01-01 01:51:12 39.19111 28.23083 7.07 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.