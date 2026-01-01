Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 1 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 1 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, en son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte 1 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 08:01 Güncelleme: 01.01.2026 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi 1 Ocak 2026 Perşembe günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, 1 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 01:51’de Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.07 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        AFAD, saat 06:57’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        1 0CAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler şöyle;

        2026-01-01 06:57:04 39.19139 28.34917 8.33 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-01 01:51:12 39.19111 28.23083 7.07 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Sıcaklık daha da düşüyor... 7 bölgede kar var!
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için Galata buluşması
        Filistin'e destek İsrail'e "Dur" demek için Galata buluşması
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        Türkiye 2026'yı coşkuyla karşıladı
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Kan ve saç örneği vermişti... Şeyma Subaşı'na adli kontrol
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?