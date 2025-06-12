Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 12 Haziran Perşembe günü için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi bugün medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, gece yarısı İstanbul deprem ile sallandı. 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 8.36 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 12 Haziran 2025 son depremler listesi.