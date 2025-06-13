Çanakkale, Edirne ve Şanlıurfa deprem ile sallandı! 13 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; bugün Çanakkale, Edirne ve Şanlıurfa deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Haziran 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; bugün Çanakkale, Edirne ve Şanlıurfa'da deprem meydana geldi. İşte, 13 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...
ŞANLIURFA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09:47’de Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.99 kilometre altında kaydedildi.
EDİRNE’DE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:37’de merkez üssü Edirne’nin Enez ilçesi olan bir deprem kaydedildi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntının zeminden 10.61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ÇANAKKALE DEPREM İLE SALLANDI
Yunanistan açıklarında gece saatlerinde deprem meydana geldi. 13 Haziran Cuma günü saat 01:56’da yaşanan depremin merkez üssü Ayion Oros olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre 3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, Türkiye kıyılarına da yakın bir noktada, Çanakkale Gökçeada’ya yalnızca 145 kilometre mesafede kaydedildi.
Saat 02:10’da Yunanistan Khalkidiki, Kentriki Makedonia merkezli bir deprem daha meydana geldi. 3.2 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale Gökçeada’ya 180.64 kilometre mesafede kaydedildi.
13 HAZİRAN 2025 AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;
2025-06-13 09:47:34 37.52639 38.63556 6.99 ML 3.1 Hilvan (Şanlıurfa)
2025-06-13 07:14:13 38.48278 42.95861 7.03 ML 2.9 Van Gölü - [09.63 km] Gevaş (Van)
2025-06-13 05:18:57 37.03528 44.87056 7.0 ML 2.6 Soran, Erbil (Irak) - [29.60 km] Şemdinli (Hakkari)
2025-06-13 03:37:05 40.67583 26.11278 10.61 ML 3.2 Enez (Edirne)
2025-06-13 03:18:08 39.205 28.97583 7.0 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-06-13 02:52:30 40.27361 23.90306 7.0 ML 3.0 Ege Denizi
2025-06-13 02:34:55 36.82056 25.84167 7.0 ML 2.7 Ege Denizi
2025-06-13 02:10:59 40.36417 23.60806 6.28 ML 3.2 Khalkidiki, Kentriki Makedonia (Yunanistan) - [180.64 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-06-13 01:56:39 40.32583 24.01694 5.88 ML 3.5 Ayion Oros (Yunanistan) - [145.65 km] Gökçeada (Çanakkale)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.