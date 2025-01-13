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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 13 Ocak 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 13 Ocak: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 13 Ocak 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 13.01.2025 - 07:46
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        Son depremler listesi 13 Ocak Pazartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. İşte, 13 Ocak 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 13 OCAK 2025

        13-01-2025 06:47:25 37.9658 37.6578 7 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) 648722

        13-01-2025 06:35:14 36.9422 29.9567 7.31 ML 1.4 Korkuteli (Antalya) 648723

        13-01-2025 05:39:12 37.4936 36.88 7 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş) 648721

        13-01-2025 05:22:06 36.7875 27.6194 7 ML 1.6 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [04.01 km] Datça (Muğla) 648720

        13-01-2025 04:36:25 38.5039 28.2042 7 ML 1.0 Salihli (Manisa) 648719

        13-01-2025 04:23:15 38.2239 38.1517 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 648716

        13-01-2025 04:22:45 38.355 38.745 7 ML 1.0 Kale (Malatya) 648717

        13-01-2025 04:21:59 38.3553 38.7461 7 ML 1.0 Kale (Malatya) 648715

        13-01-2025 04:16:36 38.3425 31.9567 7 ML 1.5 Ilgın (Konya) 648713

        13-01-2025 04:10:21 37.7767 37.6033 7 ML 0.9 Gölbaşı (Adıyaman) 648718

        13-01-2025 04:06:09 38.2789 38.7072 13.67 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) 648714

        13-01-2025 03:51:12 37.9428 38.1794 8.11 ML 1.1 Merkez (Adıyaman) 648711

        13-01-2025 03:50:05 38.1833 38.6867 8.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 648712

        13-01-2025 03:20:25 38.3044 26.0097 12.98 ML 1.9 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [21.46 km] Çeşme (İzmir) 648710

        13-01-2025 02:57:41 38.3431 37.4208 6.83 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 648709

        13-01-2025 02:51:38 37.9925 37.5744 7.14 ML 1.0 Nurhak (Kahramanmaraş) 648708

        13-01-2025 02:38:32 35.6906 31.0556 24.16 ML 2.3 Akdeniz - [90.54 km] Kumluca (Antalya) 648706

        13-01-2025 02:32:59 39.8508 33.1586 6.92 ML 1.1 Elmadağ (Ankara) 648705

        13-01-2025 02:31:05 38.3214 38.7075 6.98 ML 1.5 Battalgazi (Malatya) 648707

        13-01-2025 02:15:41 40.1633 33.4614 12.68 ML 1.1 Kalecik (Ankara) 648704

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        13-01-2025 02:15:38 39.0847 25.8558 6.28 ML 1.9 Ege Denizi - [47.43 km] Ayvacık (Çanakkale) 648703

        13-01-2025 01:52:44 37.1789 28.765 7.12 ML 1.3 Menteşe (Muğla) 648702

        13-01-2025 01:28:29 38.2361 38.1611 8.98 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) 648700

        13-01-2025 01:26:21 36.7008 36.1531 7.02 ML 1.2 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.75 km] İskenderun (Hatay) 648701

        13-01-2025 01:22:31 39.0925 41.3839 7.14 ML 1.4 Varto (Muş) 648699

        13-01-2025 00:52:40 38.2356 38.6828 10.84 ML 2.4 Pütürge (Malatya) 648698

        13-01-2025 00:48:45 40.4353 33.4936 6.23 ML 1.1 Eldivan (Çankırı) 648696

        13-01-2025 00:34:00 37.4706 37.0036 7 ML 1.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 648697

        13-01-2025 00:07:01 38.4294 39.355 7.02 ML 0.8 Sivrice (Elazığ) 648693

        13-01-2025 00:06:48 40.3264 33.8228 7.12 ML 1.1 Kızılırmak (Çankırı) 648695

        13-01-2025 00:00:34 37.0764 42.4031 7 ML 2.2 Simele, Duhok (Irak) - [05.94 km] Silopi (Şırnak) 648692

        13-01-2025 00:00:20 37.2881 36.8406 7 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 648694

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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