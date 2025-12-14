Son depremler listesi 14 Aralık 2025: Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel duyuruyor. Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntıların enlemi, yeri, boylamı, derinliği gibi bilgiler paylaşılıyor. 14 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki, deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi son dakika olarak açıklanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Peki en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son deprem listesi
SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ARALIK 2025
2025-12-14 08:23:57 40.86417 31.75944 9.45 ML 1.7 Merkez (Bolu)
2025-12-14 08:20:40 39.25833 28.10722 6.38 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-14 08:15:18 40.47944 29.01778 7.0 ML 1.2 Gemlik (Bursa)
2025-12-14 08:09:38 37.32556 35.29778 7.0 ML 1.2 Karaisalı (Adana)
2025-12-14 08:03:53 39.25861 28.94111 10.4 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-12-14 08:02:17 39.43806 33.08694 7.24 ML 0.9 Bala (Ankara)
2025-12-14 06:59:54 40.31083 27.02778 8.55 ML 2.4 Biga (Çanakkale)
2025-12-14 06:35:38 39.17389 28.28417 4.89 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
BOLU’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08.23’te Bolu’da 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08.20’de Balıkesir Sındıgı’da 1.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
