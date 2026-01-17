Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi: 17 Ocak AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Yurtta yaşanan son depremler listesi yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde depremlerin büyüklüğü, konumu, enlemi, boylamı gibi bilgiler yer alıyor. En son yaşanan depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Peki az önce deprem mi oldu? İşte, 17 Ocak 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 07:59 Güncelleme: 17.01.2026 - 07:59
        1

        Son depremler listesi anlık olarak duyuruluyor. Yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        2

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM OLDU

        AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 06.39'da, Ege Denizi'nin İzmir Çeşme açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

        İzmir ve çevre kentlerden de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

        SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK 2026

        2026-01-17 06:39:30 38.47361 25.40222 7.0 MW 3.8 Ege Denizi - [77.38 km] Çeşme (İzmir)

        2026-01-17 06:20:11 39.13333 28.29167 7.95 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-17 05:49:41 39.1675 28.23833 6.21 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-17 05:46:41 39.2575 27.64472 14.27 ML 1.6 Soma (Manisa)

        2026-01-17 05:40:25 39.12167 28.19167 7.12 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2026-01-17 05:24:24 38.04556 37.0925 7.0 ML 1.2 Ekinözü (Kahramanmaraş)

        2026-01-17 04:50:45 39.30694 27.71833 6.91 ML 1.4 Soma (Manisa)

        2026-01-17 04:10:25 37.04389 36.85722 7.33 ML 1.3 Nurdağı (Gaziantep)

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

