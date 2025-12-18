Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 18 ARALIK: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 18 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 18 Aralık 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre, Hatay ve Balıkesir'de 3 üzeri büyüklükte deprem oldu. Peki, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 18 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 00:17 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:17
        1

        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD, Hatay ve Balıkesir’de 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğini duyurdu. İşte 18 Aralık 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 08.21'de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki deprem, 4.94 kilometre derinlikte ölçüldü.

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 02.59’da 3.0 büyüklüğünde, saat 06.08’de ise 3.4 büyüklüğünde deprem olmuştu.

        3

        HATAY’DA DEPREM!

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.15’te Hatay’ın Hassa ilçesinde deprem meydana geldi.

        4.0 büyüklüğündeki deprem, 7.41 kilometre derinlikte kaydedildi.

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
