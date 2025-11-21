Son depremler listesi 21 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu?
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Son depremler listesi 21 Kasım 2025 Cuma günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 21 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
OSMANİYE'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 12.09'da Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Gaziantep ve çevre illerde de hissedildi.
Saat 12.19'da Osmaniye Hasanbeyli'de deprem oldu. 3.5 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
Saat 12.32'de Osmaniye Bahçe merkez üssünde bir deprem daha oldu. 3.1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 4.77 kilometre olarak ölçüldü.
MERSİN SALLANDI
Mersin Mezitli'de saat 14.23'te, 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 35 kilometre altında kaydedildi.
BALIKESİR'DE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 12.12'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 10.09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
MANİSA'DA DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.29'da Manisa'nın Gördes ilçesinde deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.69 kilometre derinliğinde kaydedildi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.