Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 22 MAYIS 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 22 Mayıs 2025: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 22 Mayıs 2025 Son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 07:36 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi başta olmak üzere bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 22 Mayıs 2025 Perşembe son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        EGE DENİZİ DEPREM İLE SALLANDI

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan verilerine göre, saat 06.19'da Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 17,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Şiddetli sarsıntı, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        3

        AMASYA’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 06:38’de merkez üssü Amasya Gümüşhacıköy olan bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğünde depremin derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        4

        22 MAYIS 2025 2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ DEPREMLER

        2025-05-22 09:06:03 35.70528 26.52861 16.6 ML 2.5 Ege Denizi - [137.37 km] Datça (Muğla)

        2025-05-22 08:14:49 35.8575 25.7425 34.5 ML 2.5 Ege Denizi

        2025-05-22 07:35:59 35.77278 25.87167 34.9 ML 2.6 Ege Denizi

        2025-05-22 07:32:13 35.77694 25.88917 66.8 ML 2.5 Ege Denizi

        2025-05-22 07:27:51 35.88917 25.92861 34.5 ML 2.7 Ege Denizi

        2025-05-22 07:19:30 35.79278 25.94444 44.7 ML 3.3 Ege Denizi

        2025-05-22 06:38:01 40.81806 35.19278 7.0 ML 3.0 Gümüşhacıköy (Amasya)

        2025-05-22 06:19:36 35.80528 25.95361 17.7 MW 6.0 Ege Denizi

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Olay yeri: Adana... Eski kocasını sokakta vurdu!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        Peş peşe acı haber... Orhan'dan sonra Yiğitcan da kurtulamadı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Hava yolu firmaları şikayet edildi
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Trump'tan muhabire sert tepki
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        Tottenham'dan Avrupa zaferi: 17 yıllık hasret sona erdi
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        20-20-20 kuralının tam zamanı!
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        Mayaların takvimi neden 2012'de sona erdi?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        İşe başlatmama tazminatını kim alır?
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Sıcaklıklar artıyor, Ege'de toz taşınımı var
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        Altında yeni rekorlar görülebilir
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        19 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
        Viking köyüne yerleştiler
        Viking köyüne yerleştiler
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        ABD Başkanı Trump Güney Afrika Cumhurbaşkanını ağırladı
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        Hastane kan gölüne döndü! Eski koca Eser'i katletti!
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        ABD Katar'ın hediyesini kabul etti
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş
        Fenerbahçe'den "dernek" açıklaması: Görüntüler kesilmiş