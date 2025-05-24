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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Mayıs 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi saniye saniye paylaşıyor! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 24 Mayıs 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre; bugün en büyük depremler Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 24 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:11
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        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre; bugün Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. İşte, 24 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri...

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        KONYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 04:46’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

        2.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 6.11 kilometre altında kaydedildi.

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        ŞANLIURFA’DA DEPREM

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02:10’da merkez üssü Suriye Ath-Thawrah, Rakka – Şanlıurfa Akçakale olan bir deprem kaydedildi.

        2.9 büyüklüğündeki sarsıntının zeminden 7.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        24 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-05-24 04:46:21 38.09361 36.65528 6.11 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)

        2025-05-24 02:10:16 35.82194 38.20417 7.0 ML 2.9 Ath-Thawrah, Rakka (Suriye) - [110.71 km] Akçakale (Şanlıurfa)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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