Son depremler listesi 27 Aralık Cumartesi: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, gün içinde birçok il farklı büyüklüklerdeki sarsıntılar ile sallanıyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 27 Aralık Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
‘’Deprem mi oldu?’’ sorusu 27 Aralık Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00.50’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, 12.47 kilometre derinlikte kaydedildi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.