Son depremler listesi 28 Mayıs 2025 AFAD/Kandilli verileri: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 28 Mayıs Çarşamba günü yaşanan sarsıntıları merak edenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. 28 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile bugün yaşanan büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere erişilebiliyor.
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte, 28 Mayıs 2025 Çarşamba son depremler listesi sorgulama ekranı...
HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:05’te İran Kordestan - Hakkari Şemdinli merkezli bir deprem meydana geldi.
3.1 büyüklüğündeki deprem, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
BOLU'DA DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 01:13’te merkez üssü Bolu Merkez olarak ölçülen bir deprem meydana geldi.
3.9 büyüklüğündeki deprem, 8.15 kilometre derinlikte kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.