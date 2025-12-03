AFAD ve Kandilli son depremler listesi 3 Aralık 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi 3 Aralık 2025 Çarşamba günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. İşte 3 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, 3 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
DEPREM Mİ OLDU?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, farklı illerde büyüklükleri 0.7 ile 2.1 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.
3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülüp kamuoyu ile paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.