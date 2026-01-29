Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 30 OCAK 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, en son deprem nerede, ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 30 Ocak 2026: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ocak 2026 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 23:58 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:58
        1

        Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 30 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?

        2

        DEPREM Mİ OLDU?

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, 29 Ocak 2026 Perşembe günü saat 15.30'a kadar büyüklükleri 0.8 ile 2.7 arasında değişen birçok sarsıntı kaydedildi.

        3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        3

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
