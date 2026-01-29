Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 30 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç?