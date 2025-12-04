En son yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ soruları yanıt arıyor. İşte, 4 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...