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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Nisan 2025: Adana'da deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        Adana'da deprem! 4 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmının fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Adana'da deprem meydana geldi. İşte 4 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 07:50 Güncelleme: 04.04.2025 - 08:04
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        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem, boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre, Adana deprem ile sallandı. İşte 4 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        ADANA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.50'de Adana'nın Aladağ ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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