        Haberler Bilgi Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 5 EKİM 2025: Kütahya’da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler: Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini duyurdu. 5 Ekim Pazar günü yaşanan son depremler arasında Kütahya Simav 4.1 depremi yer aldı. Sarsıntı yerin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:51
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre; Kütahya’da deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 5 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        2

        KÜTAHYA’DA DEPREM OLDU

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        4 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-10-04 14:42:33 39.23028 28.99056 5.88 ML 1.5 Simav (Kütahya)

        2025-10-04 14:28:59 39.22778 29.00361 7.38 ML 2.2 Simav (Kütahya)

        2025-10-04 13:24:45 39.27028 28.94167 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)

        2025-10-04 13:14:19 39.24111 28.97 12.05 ML 1.3 Simav (Kütahya)

        2025-10-04 13:06:32 39.24333 28.125 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-04 13:04:27 39.24167 28.08389 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-04 12:56:18 39.24917 28.95611 10.89 ML 1.6 Simav (Kütahya)

        3

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

