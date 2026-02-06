Malatya ve Balıkesir'de deprem! 6 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesİ sorgulama
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük deprem Malatya ve Balıkesir'de meydana geldi. İşte, 6 Şubat 2026 son depremler listesi...
Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Malatya ve Balıkesir'de ölçüldü. Gerçekleşen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 6 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
BALIKESİR'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14.29’da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
3.5 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.26 kilometre derinliğinde kaydedildi.
MALATYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.06’da Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 15.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Saat 06.15’te merkez üssü yine Malatya Doğanşehir olan bir sarsıntı kaydedildi. 3.6 büyüklüğündeki deprem, 13.24 kilometre derinlikte ölçüldü.
5 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2026-02-05 14:29:15 39.13444 28.28528 9.26 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-02-05 06:15:53 38.15806 37.90722 13.24 ML 3.6 Doğanşehir (Malatya)
2026-02-05 06:06:23 38.16167 37.91861 15.69 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.