Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük depremler Malatya ve Balıkesir'de ölçüldü. Gerçekleşen tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 6 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.