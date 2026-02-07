Erzincan deprem ile sallandı! 7 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son depremler listesi 7 Şubat 2026 yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre, Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan depremi başta olmak üzere bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 7 Şubat 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.
Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, bugün en büyük deprem Erzincan'da oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 7 Şubat 2026 son depremler listesi sorgulama ekranı…
ERZİNCAN'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 4,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
ERZİNCAN VALİSİ AYDOĞDU: CAN VE MAL KAYBI YOK
Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan." ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16'da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
AKDENİZ’DE DEPREM
Akdeniz’de saat 04.34’te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, deprem yerin 6.14 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Akdeniz'de saat 08.31'de bir deprem daha oldu. 4.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.32 kilometre derinliğinde ölçüldü.
6 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin verilere şöyle;
2026-02-06 14:16:14 39.70333 38.84139 7.0 MW 4.9 Kemah (Erzincan)
2026-02-06 08:31:39 35.07667 23.23472 5.32 MW 4.2 Akdeniz
2026-02-06 04:34:11 35.11056 22.95889 6.14 ML 3.6 Akdeniz
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.