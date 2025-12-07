Son depremler listesi: 8 Aralık AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son depremler listesi: 8 Aralık AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel açıklıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. En son Van'da deprem oldu. İşte, 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

