Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Son depremler listesi: 8 Aralık AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler listesi: 8 Aralık AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel açıklıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. En son Van'da deprem oldu. İşte, 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2025 - 08:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 00:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son depremler listesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Peki, en son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Aralık tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler...

        VAN'DA DEPREM!

        Van Tuşba'da akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AKDENİZ’DE DEPREM

        Akdeniz- İskenderun Körfezi Payas Hatay’da 2.5 büyüklüğünde deprem oldu. Derinlik 7.0 olarak ölçüldü. Sarsıntı saat 6.52’de meydana geldi.

        SINDIRGI’DA DEPREM

        REKLAM

        Balıkesir Sındırgı’da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7.15 olarak ölçüldü. Saat 6.43’te meydana geldi.

        KÜTAHYA’DA DEPREM

        Kütahya Simav’da 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Derinlik 7.0 olarak ölçüldü. Saat 6.21’de deprem oldu.

        SON DEPREMLER 7 ARALIK 2025

        2025-12-07 14:34:56 39.225 28.14111 6.77 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-07 13:39:25 39.11333 28.29028 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-07 13:38:10 39.15639 28.27222 5.11 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-07 13:33:44 39.21861 28.15639 6.34 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-07 13:24:45 39.2175 28.17528 5.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-12-07 13:16:01 34.31083 27.73167 5.93 ML 3.4 Akdeniz - [259.79 km] Marmaris (Muğla)

        2025-12-07 13:12:36 36.75361 36.10778 7.0 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.83 km] Payas (Hatay)

        2025-12-07 13:12:03 39.25444 28.93056 10.99 ML 2.6 Simav (Kütahya)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?