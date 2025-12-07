Son depremler listesi: 8 Aralık AFAD ve Kandilli verilerine göre en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncel açıklıyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. En son Van'da deprem oldu. İşte, 8 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Peki, en son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Aralık tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler...
VAN'DA DEPREM!
Van Tuşba'da akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AKDENİZ’DE DEPREM
Akdeniz- İskenderun Körfezi Payas Hatay’da 2.5 büyüklüğünde deprem oldu. Derinlik 7.0 olarak ölçüldü. Sarsıntı saat 6.52’de meydana geldi.
SINDIRGI’DA DEPREM
Balıkesir Sındırgı’da 2.9 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 7.15 olarak ölçüldü. Saat 6.43’te meydana geldi.
KÜTAHYA’DA DEPREM
Kütahya Simav’da 2.0 büyüklüğünde deprem oldu. Derinlik 7.0 olarak ölçüldü. Saat 6.21’de deprem oldu.
SON DEPREMLER 7 ARALIK 2025
2025-12-07 14:34:56 39.225 28.14111 6.77 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-07 13:39:25 39.11333 28.29028 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-07 13:38:10 39.15639 28.27222 5.11 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-07 13:33:44 39.21861 28.15639 6.34 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-07 13:24:45 39.2175 28.17528 5.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-12-07 13:16:01 34.31083 27.73167 5.93 ML 3.4 Akdeniz - [259.79 km] Marmaris (Muğla)
2025-12-07 13:12:36 36.75361 36.10778 7.0 ML 1.8 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.83 km] Payas (Hatay)
2025-12-07 13:12:03 39.25444 28.93056 10.99 ML 2.6 Simav (Kütahya)
