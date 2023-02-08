Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep'te de büyük yıkıma neden olan depremin ardından son depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, en son nerede ve hangi ilde deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 8 Şubat 2023 Çarşamba Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler...