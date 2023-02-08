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Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: Kahramanmaraş depreminin artçıları sürüyor!

Son depremler listesi ile yeni depremler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı deprem Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da da hasara yol açtı. Depremde ölü ve yaralı sayıları açıklanırken gözler son depremler listesine çevrildi. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürerken artçı depremler de sürüyor. İşte 8 Şubat 2023 son depremler listesi...

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  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu. Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep'te de büyük yıkıma neden olan depremin ardından son depremler listesi araştırmaları hız kazandı. Yaşadığı il ve ilçede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, en son nerede ve hangi ilde deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 8 Şubat 2023 Çarşamba Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler...
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

    Son depremler listesi 8 Şubat 2023 tarihi verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlandı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    8 ŞUBAT KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.08 09:50:29  38.1785   38.7393        8.8      -.-  2.7  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2023.02.08 09:48:41  38.6492   39.9893        9.3      -.-  2.6  -.-   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           İlksel
2023.02.08 09:45:49  38.0832   36.7193        5.6      -.-  2.9  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 09:40:26  38.1402   38.4438        5.2      -.-  2.9  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.08 09:35:17  35.5870   36.8205       23.8      -.-  3.4  3.3   SURIYE                                            İlksel
2023.02.08 09:33:27  38.2037   36.7207        9.1      -.-  2.7  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.08 09:33:17  37.1210   28.2405        6.1      -.-  2.5  -.-   YENIBAGYAKA-(MUGLA)                               İlksel
2023.02.08 09:23:57  37.8988   36.5525        5.0      -.-  3.1  3.1   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.08 09:22:40  38.0630   36.8927        5.3      -.-  2.6  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 09:21:35  35.8630   27.4482        9.0      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.08 09:08:34  38.2017   38.4522        1.0      -.-  4.2  4.4   GULUMUSAGI-(MALATYA)                              İlksel
2023.02.08 09:07:13  38.0270   38.1168        5.0      -.-  3.0  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.08 09:04:58  38.0108   38.1217        5.4      -.-  3.5  3.6   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.08 09:02:02  38.0915   37.8557        5.0      -.-  3.2  3.4   TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA)                   İlksel
2023.02.08 08:52:35  38.0635   36.7427        3.7      -.-  4.4  4.2   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 08:46:02  37.0813   36.8460        5.9      -.-  2.2  -.-   DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.08 08:43:22  37.1782   37.1132       15.0      -.-  2.0  -.-   ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.08 08:40:52  39.0673   40.3568        5.0      -.-  3.1  3.2   KUSKONDU-(BINGOL)                                 İlksel
2023.02.08 08:36:55  38.3205   37.4652        5.3      -.-  2.8  -.-   KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 08:34:07  37.1722   36.9382        6.4      -.-  3.0  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.08 08:30:06  37.9680   37.4358        4.9      -.-  2.8  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 08:26:13  37.3362   36.8227        4.1      -.-  3.2  -.-   CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   REVIZE01   (2023.02.08 08:26:14)
2023.02.08 08:24:12  38.2577   37.2662        5.0      -.-  2.7  -.-   ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 08:22:45  37.4962   37.0960        9.3      -.-  2.5  -.-   CIGLI-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.08 08:13:20  38.0922   36.9723       18.7      -.-  2.9  -.-   KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 08:12:02  38.0550   36.6238        5.4      -.-  2.9  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 08:03:05  38.1397   37.8835        4.9      -.-  2.7  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 07:58:07  38.0190   37.5217        5.0      -.-  3.8  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 07:51:24  38.0288   36.5725        1.5      -.-  3.2  -.-   KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 07:50:17  38.0448   36.4778        6.2      -.-  2.8  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 07:45:38  37.9055   27.0042        5.0      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.08 07:44:25  38.0493   37.5642        2.5      -.-  3.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 07:43:03  37.9005   26.9827        5.2      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.08 07:40:16  38.1313   37.9462       10.0      -.-  2.5  -.-   KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.08 07:39:29  38.0990   38.4107        2.5      -.-  3.1  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.08 07:38:14  38.1580   36.3185        9.8      -.-  2.7  -.-   KAYIRCIK-TUFANBEYLI (ADANA)                       İlksel
2023.02.08 07:34:11  37.8925   36.4695       11.7      -.-  2.2  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.08 07:32:45  38.0637   36.6302        2.1      -.-  2.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 07:25:44  35.4288   35.0468        3.1      -.-  3.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.08 07:25:09  38.4345   39.5017       12.4      -.-  2.1  -.-   BAHCEDERE-MADEN (ELAZIG)                          REVIZE01   (2023.02.08 07:25:10)
2023.02.08 07:24:02  39.6527   38.0160        6.0      -.-  2.5  -.-   KARDERE-ZARA (SIVAS)                              İlksel
2023.02.08 07:16:14  38.0728   36.6215        5.5      -.-  3.2  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 07:15:39  37.3317   37.0813        5.0      -.-  2.8  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.08 07:14:01  36.9130   36.3305       13.4      -.-  2.3  -.-   KUYULUK-ERZIN (HATAY)                             İlksel
2023.02.08 07:10:56  37.9242   37.4857       24.1      -.-  2.7  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 07:10:13  37.4008   36.9427        4.2      -.-  2.4  -.-   TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)           İlksel
2023.02.08 07:07:40  37.9803   37.4798        5.0      -.-  2.3  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 06:58:36  38.0312   36.4792        4.5      -.-  2.1  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 06:56:29  38.0942   36.5662        9.4      -.-  2.0  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 06:55:39  38.0463   36.4243        1.8      -.-  2.4  -.-   SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.08 06:49:55  38.0763   36.6285       12.4      -.-  2.4  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 06:47:17  37.9993   36.4998        5.0      -.-  3.6  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 06:43:03  37.9813   37.6460        2.5      -.-  4.0  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.08 06:39:42  37.5013   37.1553        4.8      -.-  4.0  -.-   DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.08 06:37:04  37.5107   37.1197       30.8      -.-  2.1  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 06:35:56  37.9825   36.4500        5.0      -.-  2.3  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 06:30:47  37.3992   36.9958        3.2      -.-  3.3  -.-   EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.08 06:26:09  37.8687   36.6777        6.4      -.-  3.1  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.08 06:24:58  38.1208   36.9695        5.0      -.-  3.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 06:23:08  37.3547   37.0730        5.0      -.-  3.1  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 06:20:26  38.0655   36.5935        4.3      -.-  4.0  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 06:19:23  38.1435   36.8723       14.0      -.-  2.7  -.-   ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.08 06:16:14  38.0988   36.5515        7.1      -.-  2.6  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 06:10:01  38.0748   38.2965        7.9      -.-  3.0  -.-   BOZGEDIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      İlksel
2023.02.08 06:08:45  37.9520   38.0048        6.4      -.-  2.0  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.08 06:05:03  38.1065   36.6580       14.7      -.-  3.3  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 06:01:01  37.1437   36.6787        5.3      -.-  4.0  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.08 06:00:01  38.1475   37.8280        3.5      -.-  2.6  -.-   POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.08 05:59:01  37.8777   36.6578       12.7      -.-  2.8  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 05:55:56  37.1750   36.6918       18.4      -.-  3.6  -.-   OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel
2023.02.08 05:54:55  38.1095   37.8817        8.7      -.-  2.8  -.-   DOGANSEHIR (MALATYA)                              İlksel
2023.02.08 05:53:45  37.3520   37.0998        6.0      -.-  2.5  -.-   SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.08 05:51:37  38.1912   38.1017        5.0      -.-  3.0  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.08 05:49:38  37.8047   37.7257        5.8      -.-  2.9  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.08 05:45:29  38.1085   36.8410        5.5      -.-  2.6  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 05:42:00  38.2828   38.0472        7.8      -.-  2.6  -.-   KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel
2023.02.08 05:37:38  37.3652   36.9203        5.7      -.-  3.0  -.-   COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 05:35:01  38.0648   38.5212        5.2      -.-  2.6  -.-   YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.08 05:34:50  38.6767   40.0838       19.3      -.-  1.8  -.-   ALTINOLCEK-PALU (ELAZIG)                          İlksel
2023.02.08 05:31:02  38.1048   37.6897        5.8      -.-  2.8  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 05:29:51  38.0097   37.5982        5.0      -.-  3.8  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 05:25:12  37.9175   38.0615        8.1      -.-  4.4  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                                İlksel
2023.02.08 05:23:38  37.8498   36.6887        5.1      -.-  2.9  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.08 05:21:16  36.0210   36.1020        3.6      -.-  3.6  -.-   SURUTME-YAYLADAGI (HATAY)                         İlksel
2023.02.08 05:19:49  38.0190   36.5147        3.7      -.-  2.5  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 05:16:29  39.1198   40.1133        7.9      -.-  2.1  -.-   OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)                         İlksel
2023.02.08 05:15:45  38.0573   36.5090        7.6      -.-  1.8  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 05:14:12  37.3910   37.0768        5.0      -.-  2.4  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.08 05:12:39  38.1093   36.5953        5.5      -.-  2.1  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.08 05:10:13  37.2580   36.7863        4.9      -.-  3.2  -.-   SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.08 05:09:39  38.1455   36.6195        5.0      -.-  3.0  -.-   YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 05:08:24  38.0972   36.6547        1.1      -.-  2.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 05:07:41  37.4132   37.5588        4.2      -.-  2.9  -.-   GELINBUGDAY-ARABAN (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.08 05:05:19  38.0815   37.4390        5.4      -.-  2.9  -.-   SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 05:00:54  38.4133   38.0083       30.8      -.-  2.7  -.-   MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.02.08 05:00:12  38.2660   38.0980        5.0      -.-  2.4  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.02.08 04:59:51  39.1447   40.1670        4.2      -.-  2.1  -.-   DUMLUYAZI-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel
2023.02.08 04:58:20  38.0957   36.5852        3.7      -.-  2.6  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 04:57:16  38.0395   37.5697        8.3      -.-  2.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 04:55:03  37.0692   36.8608        5.5      -.-  2.7  -.-   KIRKPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.08 04:52:45  38.2150   38.0218        5.3      -.-  2.9  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.08 04:50:59  38.1392   36.7540        8.6      -.-  2.3  -.-   YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 04:49:11  38.1230   36.8587        5.0      -.-  3.4  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 04:46:43  38.0488   36.5187        5.0      -.-  3.4  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 04:42:07  37.2220   36.8285        6.1      -.-  3.5  -.-   GEDIKLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.08 04:38:53  38.0787   36.7688        5.4      -.-  2.6  -.-   KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 04:36:36  38.1343   36.3640        5.0      -.-  3.7  -.-   FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.02.08 04:33:45  38.2000   37.0550        5.6      -.-  2.9  -.-   KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 04:33:14  37.9057   36.6598       10.0      -.-  2.8  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.08 04:29:12  38.1720   36.7157       12.7      -.-  2.2  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.08 04:28:14  37.3553   36.8930        5.5      -.-  2.4  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 04:28:13  38.0885   38.5837        7.7      -.-  2.9  -.-   BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.02.08 04:26:12  37.1303   36.9653       28.4      -.-  3.0  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.08 04:25:52  37.9545   36.4702        5.0      -.-  2.9  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 04:23:09  37.2918   37.5805        6.7      -.-  3.1  -.-   CIMENLI-YAVUZELI (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.02.08 04:19:52  36.9558   36.5272        9.5      -.-  3.8  -.-   TANDIR-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.08 04:16:13  38.3232   37.2457        7.7      -.-  2.5  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.08 04:13:02  38.0140   38.3202        8.5      -.-  2.8  -.-   AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.02.08 04:12:38  38.4870   40.2713        6.6      -.-  2.6  -.-   UCOCAK-ARICAK (ELAZIG)                            İlksel
2023.02.08 04:11:32  37.9357   38.0723       15.0      -.-  3.0  -.-   UZUNKOY-(ADIYAMAN)                                İlksel
2023.02.08 04:09:08  38.0605   36.9047        3.3      -.-  2.5  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 04:03:53  38.4090   39.6670        5.0      -.-  3.5  -.-   MADEN (ELAZIG)                                    İlksel
2023.02.08 04:02:55  37.3487   36.9213        5.0      -.-  2.5  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 03:59:26  38.0788   37.2397        5.4      -.-  2.6  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.08 03:57:02  37.9718   36.3940        8.0      -.-  2.4  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 03:55:28  38.4645   39.3127        7.7      -.-  2.6  -.-   SIVRICE (ELAZIG)                                  İlksel
2023.02.08 03:53:23  38.0138   36.6295        4.8      -.-  2.9  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 03:51:37  38.6848   40.1797        5.0      -.-  3.2  -.-   HASBEY-PALU (ELAZIG)                              İlksel
2023.02.08 03:48:50  38.1230   37.0047        5.3      -.-  3.9  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 03:46:16  38.0695   37.9570        5.0      -.-  3.1  -.-   GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.08 03:43:27  38.5752   39.6802        5.0      -.-  3.7  -.-   KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2023.02.08 03:40:26  38.4193   39.3813        9.1      -.-  3.0  -.-   ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2023.02.08 03:39:44  37.9887   37.6322        1.9      -.-  3.3  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.08 03:36:48  38.0418   37.3263        7.7      -.-  2.7  -.-   BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.08 03:35:46  38.0577   37.6628        4.4      -.-  3.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.08 03:34:11  38.4885   39.5260       14.5      -.-  3.6  -.-   KIZILTEPE-MADEN (ELAZIG)                          İlksel
2023.02.08 03:33:39  38.2445   38.1953        2.5      -.-  3.2  -.-   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.02.08 03:31:29  37.4295   37.2688       18.0      -.-  2.5  -.-   DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.08 03:30:22  38.0313   37.4560        5.6      -.-  2.6  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 03:27:27  38.4083   31.9635        4.9      -.-  2.5  -.-   COBANKAYA-ILGIN (KONYA)                           İlksel
2023.02.08 03:27:15  36.3798   36.1385        5.0      -.-  3.0  -.-   TAHTAKOPRU-(HATAY)                                İlksel
2023.02.08 03:22:40  35.3595   35.4365       37.1      -.-  3.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.08 03:21:08  37.8532   36.6757        6.0      -.-  2.9  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.08 03:18:45  38.0182   36.4435        1.5      -.-  2.7  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 03:17:37  37.3368   36.9525       39.2      -.-  2.0  -.-   KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)         İlksel
2023.02.08 03:14:39  37.9520   36.5878       17.8      -.-  2.0  -.-   KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.08 03:11:54  38.0948   37.1443        5.0      -.-  3.8  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 03:09:50  37.0815   36.9203        4.1      -.-  2.5  -.-   KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.08 03:07:31  38.0387   36.4843        3.9      -.-  3.2  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 03:04:03  38.0655   36.4978        2.0      -.-  2.8  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 03:03:39  38.0225   37.6107        5.0      -.-  3.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 02:56:10  37.3023   36.9883        5.1      -.-  2.1  -.-   BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.08 02:53:52  38.5553   40.4885        6.8      -.-  2.1  -.-   BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR)                          İlksel
2023.02.08 02:52:42  38.1708   37.8938       12.5      -.-  2.4  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.08 02:50:40  38.0808   36.6395        5.3      -.-  2.5  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 02:50:03  37.5567   37.1817       12.0      -.-  2.8  -.-   KUZUCAK-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.08 02:48:20  37.6602   30.1432       17.4      -.-  1.9  -.-   KURUCAY-(BURDUR)                                  İlksel
2023.02.08 02:44:36  37.4532   37.1395        5.9      -.-  2.8  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.08 02:40:00  38.0383   37.5837        5.0      -.-  3.5  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 02:38:29  35.9732   36.0488        8.3      -.-  3.7  -.-   YENICEKOY-YAYLADAGI (HATAY)                       İlksel
2023.02.08 02:35:49  36.1452   35.6978       16.2      -.-  3.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.08 02:33:53  36.4015   35.8628       25.6      -.-  2.5  -.-   ARSUZ (HATAY)                                     İlksel
2023.02.08 02:32:20  37.1585   36.6880        7.6      -.-  2.2  -.-   GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.08 02:31:24  38.0243   36.5165       25.6      -.-  2.7  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 02:30:05  38.2062   37.9863        5.0      -.-  3.4  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.02.08 02:28:33  38.0357   37.4265        2.2      -.-  3.1  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 02:25:19  36.0547   36.0090       11.2      -.-  3.7  -.-   GOZENE-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel
2023.02.08 02:23:06  38.3662   27.2252        5.4      -.-  2.2  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.02.08 02:20:15  36.3753   36.5115       12.7      -.-  3.7  -.-   KIRCAOGLU-KUMLU (HATAY)                           İlksel
2023.02.08 02:18:02  38.0943   38.4815        5.4      -.-  3.1  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.08 02:13:02  36.0775   35.8118       14.8      -.-  4.2  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2023.02.08 02:09:38  38.0748   38.2000       10.8      -.-  2.7  -.-   GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.08 02:08:01  38.1052   36.5970        5.0      -.-  3.7  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.08 02:03:30  37.9507   38.6255        7.8      -.-  3.1  -.-   SOGUTLUBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN)                    İlksel
2023.02.08 02:03:16  39.2410   40.2657        5.0      -.-  2.6  -.-   DALLICA-KIGI (BINGOL)                             İlksel
2023.02.08 01:57:10  36.9272   36.8882        2.6      -.-  2.7  -.-   MADENYOLU-MUSABEYLI (KILIS)                       İlksel
2023.02.08 01:55:12  38.2150   36.8688        8.0      -.-  3.0  -.-   ALIMPINAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 01:54:20  38.0427   37.7265        6.1      -.-  3.2  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.08 01:51:13  37.3123   36.7983        5.5      -.-  3.0  -.-   AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 01:49:09  37.1502   35.7495        5.0      -.-  2.5  -.-   DUMLU-CEYHAN (ADANA)                              İlksel
2023.02.08 01:47:48  37.1665   36.6703        5.4      -.-  3.7  -.-   KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)                            İlksel
2023.02.08 01:45:26  38.0935   36.5312        5.0      -.-  3.9  -.-   ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.08 01:41:58  38.1042   37.0583        3.7      -.-  2.8  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 01:39:43  36.5992   36.4147        8.9      -.-  2.9  -.-   KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY)                      İlksel
2023.02.08 01:32:48  38.0210   36.4905        5.0      -.-  3.9  -.-   GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 01:30:43  38.1022   37.7440        5.0      -.-  3.5  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.08 01:27:32  38.0555   36.5113        7.8      -.-  2.4  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 01:25:21  37.8063   36.5853       16.3      -.-  3.2  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 01:24:19  37.8945   36.6353        5.3      -.-  3.4  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.02.08 01:20:00  38.1068   37.7753        5.5      -.-  3.2  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.08 01:19:19  38.0443   36.4992        1.9      -.-  3.8  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 01:18:50  38.2032   38.1565        8.8      -.-  3.3  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.08 01:17:36  38.0497   36.5272        5.8      -.-  2.8  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 01:12:13  37.0972   36.7697        8.7      -.-  2.8  -.-   TOPLAMALAR-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.08 01:11:03  37.4970   37.2092        5.4      -.-  3.1  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 01:10:26  38.0687   36.6113        4.9      -.-  3.3  -.-   HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 01:07:54  38.0617   36.5372        5.0      -.-  3.9  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 01:03:32  37.4378   36.8958       41.5      -.-  2.6  -.-   CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.08 01:03:20  39.2710   43.5775        5.1      -.-  2.8  -.-   SOGUKSU-DIYADIN (AGRI)                            İlksel
2023.02.08 00:58:54  37.3863   36.9588        1.4      -.-  3.7  -.-   PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.08 00:53:35  38.0462   36.4323        3.5      -.-  3.6  3.7   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.08 00:49:25  38.1272   36.5825        6.6      -.-  3.2  -.-   CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.08 00:46:06  37.4978   37.1480        5.0      -.-  2.3  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 00:45:35  37.4907   37.1940        9.1      -.-  2.7  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 00:45:03  39.1195   40.3225        1.7      -.-  2.6  -.-   SUTGOLU-(BINGOL)                                  İlksel
2023.02.08 00:43:55  37.9510   37.4847        5.8      -.-  3.0  -.-   NURHAK (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.08 00:41:46  38.0023   37.5903        5.0      -.-  3.2  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 00:40:50  37.3058   37.0277        3.8      -.-  3.7  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.08 00:35:48  38.0490   36.5162        4.9      -.-  3.6  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 00:30:32  37.1443   37.0492        8.1      -.-  2.5  -.-   BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.08 00:26:01  38.1123   37.8643        5.4      -.-  2.6  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.08 00:24:33  37.9315   37.6095        5.0      -.-  3.5  -.-   HAMZALAR-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.08 00:21:25  37.9348   37.4097        4.6      -.-  4.9  -.-   BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.08 00:16:35  40.8063   28.7550        7.6      -.-  2.7  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2023.02.08 00:13:18  37.2218   36.9808        3.6      -.-  2.8  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.08 00:09:48  36.9803   36.7425        7.2      -.-  2.5  -.-   AKINYOLU-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.08 00:07:09  38.0540   36.7163        6.3      -.-  2.4  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.08 00:04:52  37.5090   37.1867        7.8      -.-  3.8  3.8   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.08 00:02:59  38.2288   37.9695        5.3      -.-  2.7  -.-   DEDEKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.08 00:00:36  37.8795   36.6727        5.8      -.-  3.9  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

     
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ŞUABT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    DEPREMDE SON DURUM: CAN KAYBI ARTIYOR!

    6,957 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38,224 vatandaşımız yaralanmıştır
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    5 VE ÜZERİ ŞİDDETTE MEYDANA GELEN ARTÇI DEPREMLER

    7 ŞUBAT

    10:11 - Pütürge (Malatya) 5,3

    06:13 - Gölbaşı (Adıyaman) 5,3

    06:08 - Doğanşehir (Malatya) 5,0
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    6 ŞUBAT

    23:40 - Yeşilyurt (Malatya) 5,2

    23:37 - Pazarcık (Kahramanmaraş) 5,5

    21:03 - Göksun (Kahramanmaraş) 5,2

    19:43 -  Göksun (Kahramanmaraş) 5,1

    18:33 - Yeşilyurt (Malatya) 5,3

    18:14 - Doğanşehir (Malatya) 5

    16:44 - Nurhak (Kahramanmaraş) 5,1

    16:39 - Doğanşehir (Malatya) 5,3

    16:17 - Göksun (Kahramanmaraş) 5,2

    15:13 - Nurhak (Kahramanmaraş) 5,1
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    15:02 - Göksun (Kahramanmaraş) 5,9

    13:51 - Yeşilyurt (Malatya). 5,7

    13:35 - Doğanşehir (Malatya) 5,6

    13:32 - Ekinözü (Kahramanmaraş) 5,5

    13:24 - Elbistan (Kahramanmaraş) 7,6

    09:54 - Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 5

    05:23 - Nurdağı (Gaziantep) 5,3

    05:06 - Çelikhan (Adıyaman) 5,1

    05:03 - Doğanşehir (Malatya) 5,6

    05:01 - Pazarcık (Kahramanmaraş) 5,3
  • SON DEPREMLER LİSTESİ | 8 Şubat 2023 Kandili ve AFAD son depremler listesi ile yeni depremler: En son nerede, hangi ilde ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

    05:00 - Gölbaşı (Adıyaman) 5,3

    04:58 - İslahiye (Gaziantep) 5,3

    04:51 - İslahiye (Gaziantep) 5

    04:36 - İslahiye (Gaziantep) 6,5

    04:28 - Nurdağı (Gaziantep) 6,6

    04:26 - Nurdağı (Gaziantep) 6,4

    04:17 - Pazarcık (Kahramanmaraş) 7,7

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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