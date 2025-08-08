Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Ağustos: Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Adana ve Malatya'da deprem oldu! 9 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi sorgulama

        Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Balıkesir, Adana ve Malatya'da deprem meydana geldi. İşte 9 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 09.08.2025 - 01:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Son depremler listesi 9 Ağustos Cumartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir, Adana ve Malatya'da deprem oldu. İşte, 9 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        2

        MALATYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:15'te Malatya’nın Darende ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.1 büyüklüğündeki sarsıntı 7.01 kilometre derinlikte kaydedildi.

        3

        ADANA'DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:40’ta Adana'nın Kozan ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki sarsıntı 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.

        4

        BALIKESİR’DE DEPREM

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 03:21’de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 9.97 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        5

        8 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-08-08 14:15:08 38.43528 37.51333 7.01 ML 3.1 Darende (Malatya)

        2025-08-08 11:40:45 37.61333 35.90472 7.0 ML 3.3 Kozan (Adana)

        2025-08-08 03:21:31 39.24278 28.065 9.97 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

