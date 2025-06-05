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        Son depremler listesi 5 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem mi oldu? | Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan depremlere ilişkin detaylar Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi ile öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Antalya açıklarında deprem oldu. Sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:19 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:19
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        Son dakika deprem mi oldu sorusu gündemden düşmüyor. Ülkemizde meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Antalya’nın yanı sıra birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 5 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

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        ANTALYA AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.32'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

        4 büyüklüğündeki depremin derinliği 67.26 kilometre olarak ölçüldü.

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        5 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-06-05 07:32:32 35.85444 32.21889 67.26 MW 4.0 Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)

        2025-06-05 07:03:05 39.22 40.28889 6.99 ML 3.0 Kiğı (Bingöl)

        2025-06-05 01:12:06 36.30667 36.14278 11.1 ML 2.5 Antakya (Hatay)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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