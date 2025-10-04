Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ CANLI TAKİP 4 EKİM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 4 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu?

        2 Ekim'de Marmara Denizi deprem ile sallandı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD verilerine göre Marmara Denizi'nde sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 4 Ekim 2025 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 00:10 Güncelleme: 04.10.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2 Ekim’de Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen şiddetli depremin ardından bölgede fay hareketliliği sürüyor. Marmara Denizi’nde farklı büyüklüklerde artçı sarsıntılar meydana geliyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 4 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ekleniyor. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündeme taşınıyor. İşte, 4 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        KÜTAHYA'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.04'te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        MARMARA DENİZİ'NDE ARTÇILAR SÜRÜYOR

        2025-10-03 00:43:02 40.78 27.90806 6.99 ML 1.6 Marmara Denizi

        2025-10-03 02:48:55 40.78944 27.93361 7.03 ML 2.7 Marmara Denizi

        2025-10-03 05:24:32 40.80278 27.96194 7.14 ML 2.1 Marmara Denizi

        4

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası