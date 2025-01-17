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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama ekranı 18 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Kahramanmaraş ve Hatay deprem ile sarsıldı! 18 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:03
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        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 17 Ocak 2025 son depremler listesine eklendi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 17 OCAK 2025

        17-01-2025 05:43:46 38.1758 37.97 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 649045

        17-01-2025 05:17:01 40.8397 36.9911 10.51 ML 2.0 Akkuş (Ordu) 649043

        17-01-2025 05:10:56 36.0586 30.8142 8.24 ML 1.6 Akdeniz - [45.71 km] Kumluca (Antalya) 649044

        17-01-2025 04:46:34 38.2556 37.7517 7 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 649042

        17-01-2025 03:58:50 38.4722 37.4814 6.99 ML 1.1 Darende (Malatya) 649040

        17-01-2025 03:46:41 37.15 28.8172 6.98 ML 0.9 Menteşe (Muğla) 649041

        17-01-2025 03:35:14 38.9244 41.6506 7.01 ML 1.7 Merkez (Muş) 649032

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        17-01-2025 03:27:31 40.1969 28.9267 7 ML 1.3 Nilüfer (Bursa) 649034

        17-01-2025 03:18:44 40.2042 28.9906 7.85 ML 1.4 Nilüfer (Bursa) 649033

        17-01-2025 02:48:52 38.0883 37.8358 6.97 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 649035

        17-01-2025 02:44:24 37.8222 36.1628 7.16 ML 1.6 Saimbeyli (Adana) 649038

        17-01-2025 02:40:35 38.1764 38.0442 7.03 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya) 649037

        17-01-2025 02:39:45 38.0508 38.2475 6.97 ML 0.8 Çelikhan (Adıyaman) 649036

        17-01-2025 02:22:59 38.1086 38.4614 8.96 ML 2.7 Sincik (Adıyaman) 649030

        17-01-2025 02:15:53 38.6439 26.5742 18.28 ML 2.4 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [05.33 km] Karaburun (İzmir) 649039

        17-01-2025 00:17:03 38.3758 29.7064 7.01 ML 0.9 Çivril (Denizli) 649031

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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