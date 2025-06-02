Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama ekranı 2 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 2 Haziran Pazartesi: AFAD ve Kandilli ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 2 Haziran Pazartesi verileri inceleniyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Hatay ve Bingöl deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 2 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 07:37 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Hatay ve Bingöl depremi ile ilgili gelişmeler 2 Haziran bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 2 Haziran 2025 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…

        2

        BİNGÖL'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:14'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        HATAY DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 00:31'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 7.05 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        2 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-06-02 03:14:51 39.24139 40.25583 7.05 ML 3.3 Kiğı (Bingöl)

        2025-06-02 02:06:59 38.60472 37.99028 6.7 ML 2.5 Yazıhan (Malatya)

        2025-06-02 00:38:48 39.22417 40.26222 7.03 ML 2.7 Kiğı (Bingöl)

        2025-06-02 00:31:27 36.58083 36.39972 7.03 ML 3.0 Kırıkhan (Hatay)

        2025-06-02 00:02:53 39.23111 40.25306 7.15 ML 2.8 Kiğı (Bingöl)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı